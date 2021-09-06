Mürsel, Kara İncir Şenliği ile coştu

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Kaliteli zeytin, üzüm ve incir üretimiyle adını dünyaya duyuran Mudanya’yı şenlik coşkusu sardı.

Mudanya Belediyesi tarafından üreticiyi desteklemek maksadıyla düzenlenen Mürsel Kara İncir Şenliği gerçekleştirildi. “En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı” yarışmalarının yanı sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bursalı müzisyen Bahtiyar Özdemir sahne aldı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek katılanlara teşekkür belgesi verdi. Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti. Mudanya’nın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Türkyılmaz, “Mudanya'mızın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Üreten, mutlu insanların yeri Mudanya’da şenlikler bir başka güzel” dedi.

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