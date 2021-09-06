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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GUHEM Bursa turizminin gözbebeği

İHA

GUHEM Bursa turizminin gözbebeği

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa’nın turizm hedeflerinde önemli bir yer tutmaya başladı. GUHEM’de turizm seyahat acentelerini ağırlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “GUHEM, Bursa’mızı ziyaret edenlerin ilk adresi olacak” dedi.
BTSO’nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa’ya kazandırdığı GUHEM’e ilgi her geçen gün artıyor. BTSO’nun turizm seyahat acentelerinin oluşturduğu 42. Meslek Komitesi üyeleri aileleriyle birlikte GUHEM’i yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kâmil Özer, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan ve Alparslan Şenocak, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda BTSO Meclis Üyesi Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ile Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şehirlerin ve ülkelerin büyüme performanslarının üretim miktarı ve gelir artışları gibi kriterler üzerinden değerlendirildiğini ifade ederek, “GUHEM, Bursa’mızın ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda örnek bir işbirliğiyle dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak kentimize kazandırdığımız bir proje oldu. Burada gençlerimizin ve çocuklarımızın, uzay ve havacılık teknolojisi üzerine yeni bilgiler edinebileceği, söz konusu teknolojiler üzerine onlarda merak uyandırabilecek 150’den fazla interaktif düzenek bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın himâyelerinde ülkemizin Millî Uzay Programı kapsamında da yer alan GUHEM’in Bursa’mıza ve turizm sektörümüze her geçen yıl çok daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum. Özgün mimarîsi ve zengin içeriğiyle GUHEM, Bursa’mızı ziyaret edenlerin ilk adresi olacak.” diye konuştu.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, BTSO’nun TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle dünyanın önemli bir vizyon projesi olarak Bursa’ya kazandırdığı GUHEM’in, şehre bilim ve teknolojiyle birlikte kültürel değerler açısından da yeni bir zenginlik kattığını söyledi. Bursa’nın milattan önce 6.500 yılından günümüze ulaşan kültürel dokusu, sivil mimarî örnekleri, dağı ve deniziyle mükemmel bir şehir olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:
“Bunun da ötesinde dünyayı gelecek vizyonuna taşıyan bir uzay teknolojisinin Bursa’da olması ayrıca bir güzellik taşıyor. Artık insanlar özel algılarının, özel ilgilerinin olduğu yönlere eğiliyor. Böyle bir merkezin burada olması bile tek başına Türkiye’den ve dünyadan önemli ziyaretçileri çekebilecek bir turizm cazibesi anlamı taşıyor. GUHEM’i detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldum. Çok başarılı bir proje. Mükemmel bir yapıya sahip. Burada inanılmaz teknoloji ve inanılmaz bir bilgi birikimi var. Bunu daha da geliştirmek ve daha çok tanıtmak hepimizin ortak görevi olmalı. GUHEM Bursa’ya çok büyük değer katacak. Başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.”
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Meclis Üyesi Hasan Eker de GUHEM’in vizyonuyla Bursa turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Merkezin Bursa’da çocukların uzay ve havacılık ilgilerini artırdığı gibi turistlerin merakla gezebilecekleri bir yapıda olduğunu belirten Hasan Eker, “GUHEM, ziyaretçilerimize gururla gösterebileceğimiz bir yer. Burada birçok interaktif düzenek var. Dünya ölçeğinde bir merkez oluşturulmuş. Ziyaretçilerimizin en az yarım gün hatta 1 gün zaman geçirilebilecekleri bir yer. Dolayısıyla GUHEM sayesinde Bursa’daki konaklamayı 1 gün daha uzatabiliriz. Yaşanabilir bir kent ve turizm kenti hedeflerimize ulaşabilmemiz için böyle yapılara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise turizmcilerin şehri ziyaret eden turistlere farklı değerleri sunmaları gerektiğini belirterek, “Teknolojinin, bilimin, tabiatın, kültürün ve halk yaşayışlarının olduğu faaliyetleri ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda GUHEM, turizm sektörümüz için oldukça kıymetli bir proje. Şahsen buradan çok etkilendim. Aynı doğrultuda acentelerimiz de çok etkilendi. Hedefimiz Bursa’ya gelen turistleri tur programları içinde GUHEM’e taşımak. Bursa’da yapacağımız B2B görüşmeler ve alım heyetleri de dahil olmak üzere gelen herkese GUHEM’i mutlaka ziyaret etmeleri doğrultusunda ön ayak olacağız. BTSO Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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