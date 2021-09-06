Gürkan’dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan’dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

İHA

Gürkan’dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Gürkan, pandemi ile mücadele döneminin ardından yüz yüze olarak gerçekleştirilecek eğitim öğretim yılının bütün Türkiye’deki öğretmen, idareci ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, geleceğin teminatı gençlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Davut Gürkan, yazılı olarak gerçekleştirdiği mesajında Bursa’nın Türkiye’nin pek çok alanda olduğu gibi gençlerine sunulan imkanlarla eğitimde de iddialı illerinden biri olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, yeni nesillerin mimarı öğretmen ve idarecilerimizin büyük bir fedakârlık ve aşkla emek verecekleri yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Milletin teveccühü ile AK Parti’mizin 20 yıllık iktidarında Türkiye’de her alanda yenilikler yapıldığı gibi eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır.Çağımızın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatıp, yetişmiş insan gücümüzü eğitimle artırarak, ekonomimizi, toplumumuzu ve demokrasimizi geliştirme gayreti içinde olduk. Her zaman eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Eğitime ayrılan bütçe bütün kurumlar arasında ilk sıraya çıkartılmıştır. Her alanda olduğu gibi eğitimde de yatırımlarımız devam etmektedir” dedi.
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süre dijitâl ortamlar üzerinden sürdürülen derslerin ardından yeni serbesti ile birlikte bugün başlayacak olan yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulunan Başkan Gürkan, şunları söyledi:
“Bugün öğrencilerimiz okullarında olacaklar. Uzun bir süre çocuklarımız ve gençlerimiz okullarından uzak kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda alınması gereken tedbirleri bakanlıklarımız belirledi. Bütün velilerimizin ve öğrencilerimizin bu tedbirlere büyük bir hassasiyetle uymalarını temenni ediyorum. Herkesi aşı yaptırmaya davet ederken, maske, mesafe ve hijyen şartlarının sağlanmasında daha dikkatli davranmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu temennilerle yeni eğitim öğretim yılımızın bütün öğrencilerimize, öğretmen ve idarecilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Binlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladı
Restoranda unuttuğu çantadaki 81 bin lirasına kavuştu
YEREL HABERLER Restoranda unuttuğu çantadaki 81 bin lirasına kavuştu
Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı
Testide pişen Cerrah fasulyesi festivalle tanıtıldı
YEREL HABERLER Testide pişen Cerrah fasulyesi festivalle tanıtıldı
Emirhan Aydoğan takımda kaldı, Adanur teşekkür etti
YEREL HABERLER Emirhan Aydoğan takımda kaldı, Adanur teşekkür etti
GUHEM Bursa turizminin gözbebeği
YEREL HABERLER GUHEM Bursa turizminin gözbebeği
Çocuklarınızı sağlıklı beslemek sizin elinizde
YEREL HABERLER Çocuklarınızı sağlıklı beslemek sizin elinizde
Yaren Leylek veda etti...Ömrü 11'inci buluşmaya yetecek mi... Bursalı balıkçı ile kurduğu dostluk belgesel olan Yaren Leylek 11'inci kez Türkiye'den sıcak diyarlara göç etti Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Biz Yaren leyleğin yıllarca Eskikaraağaç Mahallesi'ne gelmesini bekliyoruz, arzu ediyoruz, ama bilemiyoruz ki seneye gelecek mi?"
YEREL HABERLER Yaren Leylek veda etti...Ömrü 11'inci buluşmaya yetecek mi. ...
Mürsel, Kara İncir Şenliği ile coştu
YEREL HABERLER Mürsel, Kara İncir Şenliği ile coştu
Otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaralandı; o ...
Bursaspor’dan Emirhan Aydoğan açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor’dan Emirhan Aydoğan açıklaması
Bursa'da 582 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı 1,5 yıl aradan sonra öğrenciler yine bir araya geldi Okul önlerinde bekleyenler korana virüse davetiye çıkarttı
YEREL HABERLER Bursa'da 582 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı 1,5 ...
Okullar açıldı trafik kilitlendi..O anlar havadan görüntülendi Okul heyecanı yaşayan veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Okullar açıldı trafik kilitlendi..O anlar havadan ...
Otomobil; temizlik işçisine böyle çarptı Bursa’da otomobil kontrolden çıktı, temizlik işçisine çarptı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Otomobil; temizlik işçisine böyle çarptı Bursa’da ...
Göksel Bursalılarla hasret giderdi
YEREL HABERLER Göksel Bursalılarla hasret giderdi
İnsanlık ölmemiş...Para dolu çantayı sahibine teslim etti Bursa'da bir çorbacı içinde 81 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İnsanlık ölmemiş...Para dolu çantayı sahibine teslim ...
Bursa'da genç anne tabancayla hayatına son verdi
YEREL HABERLER Bursa'da genç anne tabancayla hayatına son verdi
Uludağ’ın ilk yaz festivali coşkuyla sona erdi
YEREL HABERLER Uludağ’ın ilk yaz festivali coşkuyla sona erdi
11 yıl önce 23 Nisan´da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı
YEREL HABERLER 11 yıl önce 23 Nisan´da koltuğuna oturan gencin ...
Başkan Aktaş, 11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, 11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna ...
Bursa’da çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı
YEREL HABERLER Bursa’da çalılık alanda çıkan yangın geceyi ...
Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki 3 araç yandı
YEREL HABERLER Bursa'da otluk alanda çıkan yangında hurda halindeki ...
Karacabey Belediyespor - Eskişehirspor: 1-2
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Eskişehirspor: 1-2
Nicolas Zalazar’dan ilk Bursaspor açıklaması
YEREL HABERLER Nicolas Zalazar’dan ilk Bursaspor açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.