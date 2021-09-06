Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor

Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede ölümkalım mücadelesi veriyor.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Boğazova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayyaka Mahallesine seyir hâlinde olan Efe A. (16) idaresindeki plâkasız motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Başını kayalara çarpan genç ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.