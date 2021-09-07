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Bursa Emniyeti'nin acı günü Otomobili ile ağaca çarpan polis memuru hayatını kaybetti

İHA

Bursa Emniyeti'nin acı günü Otomobili ile ağaca çarpan polis memuru hayatını kaybetti

Bursa'da dün gece yaşanan kazada otomobili ile virajı alamayıp ağaca çarpan polis memuru hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 03:00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dağyenice yolu üzerinde meydana geldi. Kendisine ait özel otomobili ile Çalı istikametine seyreden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube Müdürlüğü Foto Filim kısmında görevli 45 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Serdar Ateş; virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken polis memuru Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Bursa Valiliği Basın Protokol Şube'de ve İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubelerinde görev yapan Murat Serdar Ateş, Bursa Basını tarafından da çok seviliyordu. Ateş'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demirci Mahallesi Köy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Ateş'in 10 gün sonra 46. yaşını kutlayacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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