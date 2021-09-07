Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da polis memuru Murat Serdar Ateş (45), kullandığı aracın ağaca çarpıp takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Dağyenice Yolu´nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği´nde görevli polis memuru Murat Serdar Ateş´in kontrolünü kaybettiği aracı, ağaca çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Serdar Ateş´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Bursa Valiliği´nde görev yapan 2 çocuk babası Ateş´in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Murat Serdar Ateş'in cenazesi, bugün ikindide Demirci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-09-07 11:24:02
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