Hayat Hastanesi hemşirelerine liderlik eğitimi

Özel Hayat Hastanesi yönetimi, sorumlu hemşirelerinin meslekî gelişimine katkı sağlamak ve ekip üyelerinin kendi arasındaki iletişiminin güçlendirilmesi için “Liderlik ve Örgütlenme Eğitimi" programı tertip etti.

2 gün süren eğitim programına Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Dr. Fatih Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, Türkiye Educon Center ve KKTC Educon Center Direktörü Marziye İlhan ve çok sayıda sorumlu hemşire katıldı.

Eğitim programının açılışında katılan ve sorumlu hemşirelerle bir araya gelen Dr. Fatih Özkul, sağlık hizmetini veren en önemli unsurlardan birinin hemşireler olduğunun altını çizdi. Hastane içinde de sürekli eğitimlerinin devam ettiğini belirten Fatih Özkul, “Hemşirelerimizin sürekli olarak kendilerini yenileyerek geliştirmeleri için çeşitli eğitim programları organize ediyoruz. Ekiplerimizin mesleki eğitimlerine katkı sağlamak çerçevesinde Marziye İlhan ile sorumlu hemşirelerimizi buluşturduk. Ekiplerimizi daha yukarılara taşımak için bir arayış içindeyiz. 22 kişiden oluşan sorumlu arkadaşlarımıza yönelik 2 günlük bir eğitim programı düzenledik. Eğitimimizin amacı hizmetin daha kaliteli daha bilinçli ve de arkadaşlarımızın bakış açısını da genişleterek en iyi seviyeye taşımak. Çalışmalarımızda iyi ve başarılıyız ama her geçen gün daha ötesini, daha iyisini arıyoruz. Daha güzel hizmetinasıl veririz arayışlarımız hiç bitmiyor” dedi.

Program süresince sorumlu hemşirelere liderlik ve ekip yönetimi ile örgütlenme başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi veren Marziye İlhan da, “Hemşirelerin ekip arkadaşlarının kişisel özelliklerin iyi tanıması lazım. Bu yönde hareket ederek görevlendirmeleri yapması oluşabilecek krizlere karşı önlem niteliğindedir. Bu nedenle ekip arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim çok yönlü ve kuvvetli olmalı. Hastane ortamında siz yönetici pozisyonunda olanlar rol modelsiniz. Her zaman çift yönlü bir iletişim modeli benimsemeli karşınızdakini dikkatle dinlemelisiniz. Sürekli kendinizi geliştirmelisiniz çünkü siz karşı tarafa güven vermelisiniz. Stresle baş edebilmek için önemli unsur strese sebebiyet veren faktörleri belirlemektir. Stres bilmemekten kaynaklanır, önce ehliyetinizi sorgulayarak eksik taraflarınızı tespit etmeli ve onların giderilmesi için gerekli eğitimleri almalısınız” ifadelerini kullandı.

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