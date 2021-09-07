Yarım asırdır bisikletlere hayat veriyor

İznik Belediyesi, hayata geçirdiği “Yaşayan hazineler”belgesellerine devam ediyor. Son olarak bisiklet tamircisi Ahmet Aşık’ın hayatı ve zanaatı filme alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi dâhilinde belgesel hâline getiriliyor. Bisiklet tamirciliğiyle uğraşan Ahmet Aşık (65), icra ettiği zanaatı ile genç yaştan bu yana mesleğini aşkla devam ettiriyor.

1956 yılında Çorum’da dünyaya gelen Ahmet Aşık, 1962 yılında İznik'e yerleşerek çocukluk yıllarından itibaren ustası Erdoğan Erdoğan’ın yanında çalışmaya başladığını dile getiren Ahmet Aşık, “Yedi, sekizyıl çıraklığımın ardından bugünde çalışmaya devam ettiğim dükkânı 1977 yılında açtım. Hâlen de aynı mesleğe devam ediyorum. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Mesleğe başladığı çocuk yıllardan itibaren zorlukları belgeselde anlatan Ahmet Aşık, “Biz çocukluk yıllarından itibaren tatillerde ustalarımızın yanında gecemizi gündüz ederek çalıştık. Çalışmaktan hiç bıkmadık, usanmadık. Tabiî eğlendiğimiz zamanlar da oldu. Ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmadık. Bugün gençlerimiz internet ve sosyal medya bağımlılığı ile karşı karşıya. Aileler çocuklarını hiçbir zanaatkârın yanına yollamıyor. Gençlerimizi ister okusun, ister okumasın, ama muhakkak bir meslek hakkında bilgileri ve becerileri olsun” diye konuştu.

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