Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Başakşehirspor'dan forvet oyuncusu Enes Karakuş’u kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız bitmek üzere. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Ankaragücü alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Enes Karakuş, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 11 maça çıkarken bir de gol kaydetti.

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