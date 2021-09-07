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Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor´da

DHA

Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor´da


Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - TFF 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Başakşehirspor'dan forvet oyuncusu Enes Karakuş´u kadrosuna kattı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız bitmek üzere. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Ankaragücü altyapısından yetişen 20 yaşındaki Enes Karakuş, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 11 maça çıkarken 1´de gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-09-07 12:48:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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