Bizim Ev, Zabıta Haftasını kutladı

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Zabıta Haftasını kutladı.

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Zabıta Haftası münasebetiyle Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekibi’ni ziyaret etti. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yılını kutlayan Bizim Ev katılımcıları, zabıta ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bizim Ev katılımcıları, bu çalışmalar için de teşekkür etti.

Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta ekipleri de, sorumlulukları arasında yaya, engelli ve bisiklet yollarına yapılan işgâlleri önlemenin de olduğunu belirttiler. Bu konuda titizlikle çalıştıklarını ifade eden ekipler, engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaları birlikte yürütmeye devam edeceklerini ifade etti. Engellilerin taleplerini dinleyen zabıta ekipleri, fikir alışverişinde de bulundu.

Ziyaretin sonunda engelliler, Bizim Ev’de gerçekleştirilen atölyede kendi elleriyle hazırladıkları Türk bayrağı tablosunu zabıta ekibine hediye etti. Bizim Ev katılımcısı Akif Yurtsever de, kendi yazdığı “Köyüme Hasret” adlı kitabını Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekibi’ne hediye etti.

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