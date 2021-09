Muhtarlardan Kaymakam Sözer’e veda yemeği

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in vali yardımcısı olarak İstanbul'a tayin olmasının ardından Mudanya Muhtarlar Derneği tarafında kendisine veda yemeği verildi.

Yeni faaliyete geçen Mürsel Mahallesindeki Meşe Evi'n deki veda yemeğine muhtarlar katıldı. Kaymakam Faik Oktay Sözer'e Mudanya Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ da eşlik etti. Samimi bir havada geçen yemek sonrası Kaymakam Sözer'e Dernek Başkanı Levent Aşçı tarafından hatıra plaketi takdim edildi. Levent Aşçı, "Biz sizden her zaman yakınlık gördük, bizlere her zaman destek oldunuz. Bizzat mahallelerimize kadar gelerek dertlerimizi paylaştınız, sıkıntılarımızı dinleyip çareler ürettiniz. Ne zaman makamınıza geldiysek geri dönmedik, bizleri dinlediniz. Şimdi vali yardımcısı olarak İstanbul'a gidiyorsunuz. Sizleri her zaman güzel duygularla anacağız. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz " dedi.

Kaymakam Faik Oktay Sözer, kendisine gösterilen ilgi ve alâkadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Vazifem boyunca sizlerle çok fazla bir araya geldim. Sizlerin çalışkanlığı ve işlerinize verdiğiniz önemi çok iyi biliyorum. Ben de sizlerden gelen talepleri değerlendirerek yerine getirmeye çalıştım, muhakkak ki gerçekleştiremediklerimde olmuştur, fakat bu benden kaynaklanmamıştır. Beni yeri geldi bir dostunuz, bir arkadaşınız, yeri geldi bir kamu görevlisi olarak karşıladınız. Bu samimi ve içten davranışlarınızı asla unutmayacağım, hakkınızı helâl edin" diye konuştu.

