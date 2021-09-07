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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak

İHA

Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ABD’nin Detroit şehri ile Bursa arasında yeni iş birliği köprülerini kurmak için düğmeye bastıklarını söyledi. Çevikel, TürkiyeABD ticaretini artıracak çalışmaların, yeni yatırımcıları cezbedeceğini dile getirdi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Detroit Fahrî Başkonsolosu Nurten Ural ve Görev Holding Koordinatörü Çimen Filiz Paşa’yı ağırladı. İhracatı artırmak maksadıyla B2B görüşmeleri ve ticari heyet organizasyonun oluşturulmasının kararlaştırıldığı ziyarette, mevcut yatırım olanakları ve Detroit ile ticaret trafiğinin artması için şirket kurulması konuları da gündeme geldi.
Nilüfer Çevikel, “ABD’nin Detroit şehri, dünya çapında otomotiv sektöründeki gücü ile ünlü olan bir yer. Otomotiv sektörü ve yan sektörlerin kalbinin attığı Detroit ile tekstilin yanı sıra otomotiv üssü Bursa arasında çok ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bilhassa çip krizi nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı otomotiv sektörünün çıkış yolu aradığı bir dönemde Bursa başta olmak üzere birçok şehrimiz rahatlıkla ön plâna çıkabilir ve önemli iş birliği köprüleri kurulabilir. Otomotiv, tekstil ile yoğun etkileşim halinde olan bir sektör. Dolayısıyla tekstilde marka haline gelmiş Bursa, Detroit ile açacağımız yeni sayfaya damgasını vuracaktır. Bu anlamda çok değerli gördüğümüz ziyarette ihracatımızı artırma amacıyla aldığımız B2B görüşmelerinin yapılası ve ticarî heyet organizasyonunun gerçekleştirilmesi kararlarını aldık. İki kent arasında ticari trafiğin artması maksadıyla şirket kurulması için de kolları sıvadık. Bu adımlarla Bursa’ya yeni yatırımcılar kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın, Bursa ve ülke ihracat karnesine yadsınamayacak önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Nurten Ural da normalleşme ile birlikte hızlanan dış ticaret faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşacağını kaydederek “DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’den aldığımız bilgiler, Bursa’nın potansiyelini daha iyi anlamamıza vesile oldu. Yeni yatırımcıları Bursa gibi stratejik önemdeki kentlere çekmek için DOSABSİAD gibi öncü iş dünyası kuruluşlarının desteği bizim için çok önemli. Hem Bursa’nın ‘marka şehir’ kimliğine katkılar sağlayacak hem de TürkiyeABD ticarî ilişkilerine çok olumlu katma değer getirecek iş birlikleri için daha bugünden sabırsızlanıyoruz. Birlikte değerli çalışmaları yakın zamanda somut olarak hayata geçireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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