Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)

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TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa´da dün gece kazada yaşamını yitiren polis memuru Murat Serdar Ateş için İl Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, müdür yardımcıları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende Ateş'in aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Murat Serdar Ateş´in cenazesi, Akşemsettin Camii´nde kılınan cenaze namazı sonrası Demirci Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-09-07 17:22:30



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