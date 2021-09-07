Türkiye U21 - İskoçya U21: 1-1



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Ersin Destanoğlu Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Evren Eren Elmalı, Ali Kaan Güneren, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Batuhan Kör), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Erkan Eyibil), Ali Akman (Dk. 46 Enis Destan)

İSKOÇYA: Ross Sinclair Lewis Mayo, Stephen Welsh, Josh Doig, Calvin Ramsay, Ben Williamson, Glenn Middleton, Stephen Kelly, Kai Kennedy (Dk. 63 Zak Rudden), James Scott (Dk. 76 Max Anderson), Adam Montgomery (Dk. 72 Daniel Mackay)

GOLLER: Dk. 75 Enis Destan (Türkiye) Dk. 8 Glenn Middleton (İskoçya)

SARI KARTLAR: Umut Güneş, Ömer Faruk Beyaz (Türkiye) - Adam Montgomery, Josh Doig, Ben Williamson (İskoçya)2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinde Türkiye, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Bursa'da oynanan karşılaşmada 8´inci dakikada Glenn Middleton´ın golüyle öne geçen İskoçya´ya, Türkiye 75´inci dakikada Enis Destan ile bulduğu golle cevap verdi. İlk maçında Belçika´ya 3-0 mağlup olan Türkiye, bu sonuçla ilk puanını alırken; İskoçya da ilk maçında puan ile tanıştı. Karşılaşmanın ardından tribünler, teknik direktör Tolunay Kafkas´ı istifaya davet etti.

8´inci dakikada İskoçya golü buldu. Ceza alanına girerken Glenn Middleton vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu´nun kurtarışı sonrası dönen topla ceza alanı içerisinde buluşan Adam Montgomery bekletmeden pasını penaltı noktasına doğru aktarırken, Middleton bu kez boş durumda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16´ncı dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Ali Kaan Güneren, yan çizgiye pasını kale ağzına doğru takım arkadaşına çıkardı; savunmadan araya giren Calvin Ramsay son andaki dokunuşuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45´inci dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza alanına doğru giren Umut Güneş´in arka direğe yaptığı ortada Bünyamin Balcı topun gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde dışarı çıktı.

56´ncı dakikada gelişen Türkiye atağında Yunus Akgün´ün pasıyla topla buluşan Ali Kaan Güneren, pasını içeriye doğru çıkardı. Ceza sahası içerisinde Gökdeniz Bayrakdar´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

75´inci dakikada Türkiye skora dengeyi getirdi. Sol taraftan Umut Güneş´in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, topu önünde bulan Enis Destan yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

87´nci dakikada İskoçya tehlikeli geldi. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Zak Rudden, ceza sahasına sağ çaprazdan girerek vuruşunu yaptı, kaleci Ersin Destanoğlu´nun kurtarışının ardından savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-09-07 21:39:02



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