U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1

İHA

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1

2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup’ta Ümit Milli Futbol Takımı, Bursa’da karşı karşıya geldiği İskoçya ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza alanına giren Glenn Middleton vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu’nun kurtarışı sonrası dönen topla ceza alanı içerisinde buluşan Adam Montgomery bekletmeden pasını penaltı noktasına doğru aktardı. Middleton bu kez boş durumda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01
16. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Ali Kaan Güneren, pasını kale önüne doğru çıkardı. Savunmadan araya giren Calvin Ramsay son andaki dokunuşuyla topu kornere gönderdi.
56. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla topla buluşan Ali Kaan Güneren, pasını içeriye doğru attı. Ceza sahası içerisinde Gökdeniz Bayrakdar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.
75. dakikada sol taraftan Umut Güneş’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Enis Destan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 11
90+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Middleton, sırtı dönükken savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 

Stat: Timsah
Hakemler: Igor Pajac xx, Bojan Zobenica xx, Ivan Mihalj xx
Türkiye: Ersin Destanoğlu xxx, Bünyamin Balcı xx, Yusuf Can Esendemir xx, Ravil Tagir xx, Evren Eren Elmalı xx , Ali Kaan Güneren xx, Umut Güneş xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Batuhan Kör dk. 76 x), Ömer Faruk Beyaz xx (Yunus Akgün dk. 46 x), Barış Alper Yılmaz xx (Erkan Eyibil dk. 46 x), Ali Akman xx (Enis Destan dk. 46 x)
Yedekler: Cenk Özkaçar, Atakan Gündüz, Muhammed Gümüşkaya, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
İşkoçya: Sinclair xx, Mayo xx, Welsh xx, Doig xx, Ramsay xx, Williamson xx, Middleton xx, Kelly xx, Kennedy xx (Rudden dk. 63 x), Scott xx (Anderson dk. 77 ?), Montgomery xx (Mackay dk. 72 x)
Yedekler: Harry Stone, Ewan Urain Aird, Dane Murray, Jamie Hamilton, Dean Campbell
Teknik Direktör: Scot Gemmill
Goller: Enis Destand (dk. 75) (Türkiye), Glenn Middleton (dk. 8) (İskoçya)
Sarı kartlar: Umut Güneş, Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Montgomery, Doig, Williamson (İskoçya)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye U21 - İskoçya U21: 1-1
YEREL HABERLER Türkiye U21 - İskoçya U21: 1-1
Türkiye U21 - İskoçya U21 (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye U21 - İskoçya U21 (EK FOTOĞRAFLAR)
Türkiye U21 - İskoçya U21 (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye U21 - İskoçya U21 (FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor-Samsunspor maçı bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-Samsunspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın acı günü Alinur Aktaş'ın 'Babam gibiydi' dediği eniştesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın acı ...
Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
YEREL HABERLER Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava ...
Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
"Ninja" intikamı kamerada Çatıdan eve girip husûmetlisinin karısını darp etti Geçen ay aracını kundakladığı akrabasının evine bu defa çatıdan girip eşini darp etti, o ânlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER "Ninja" intikamı kamerada Çatıdan eve girip ...
Ablasıyla tartıştı, otomobiliyle eczaneye girdi
YEREL HABERLER Ablasıyla tartıştı, otomobiliyle eczaneye girdi
Beşik gibi sallanan minareyi söktüler
YEREL HABERLER Beşik gibi sallanan minareyi söktüler
Bursa Emniyet Müdürlüğünde hüzünlü veda Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Murat Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa Emniyet Müdürlüğünde hüzünlü veda Trafik kazası ...
Kubilay Sönmez Bursaspor’da
YEREL HABERLER Kubilay Sönmez Bursaspor’da
Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
YEREL HABERLER Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
Sıfır karbon yolculuğuna UTİB’den önemli katkı
YEREL HABERLER Sıfır karbon yolculuğuna UTİB’den önemli katkı
Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak
YEREL HABERLER Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak
BUÜ’nünc‘girişimci’cakademisyenine veda
YEREL HABERLER BUÜ’nünc‘girişimci’cakademisyenine veda
Bursalılara fırtına ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara fırtına ikazı
14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan dolandırıcı Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER 14 ilde 53 suç kaydı ve 23 araması bulunan ...
İstanbul'dan çaldıkları araçları Bursa'da parçalayıp satan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan çaldıkları araçları Bursa'da parçalayıp ...
Mudanya’da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Mudanya’da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor
Bursaspor Kulübü, Enes Ünal ve Batuhan Kör’e başarılar diledi
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Enes Ünal ve Batuhan Kör’e ...
Muhtarlardan Kaymakam Sözer’e veda yemeği
YEREL HABERLER Muhtarlardan Kaymakam Sözer’e veda yemeği
Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nde nöbet değişimi
YEREL HABERLER Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nde nöbet değişimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.