İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, Bursa'nın acilen yeni imar alanlarına ve uydu kentlere ihtiyacı olduğunu belirterek, " Bursa’nın bu anlamda gerçekten, uydu şehirlere ihtiyacı var. Sanayi alanımızın kenarlarında, onlara yakın yerlerde biz uydu şehirler yapıp planlayıp hayata geçirmezsek, vatandaş kendi uydu kentini kendisi oluşturacak" dedi. Albayrak, çimento ve demirin ilk önce iç piyasanın ihtiyacını karşılaması gerektiğini, ihracata kotanın da doğru bir karar olduğunu söyledi. Albayrak; Bursa'da yapı stoğunun yarısının depreme dayanıksız olduğunu bunun da acilen dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

sanayi alanlarının yanlarına uydu kentler yapılmazsa, ileride vatandaşların kendi uydu kentlerini kendileri oluşturacağına dikkat çekti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’i ziyaret etti. Albayrak, son dönemde arsa maliyetlerinin inanılmaz şekilde yükseldiğini ifade etti. Albayrak, “Piyasada kat karşılığı dendiğinde yüzde 50 oranı vardır. İnsanların kafasında yer etmiş bu yüzde 50, konut fiyatlarında çok önemli bir meblağ topluyor. Dolayısıyla arsa maliyetlerini aşağı indirmek için iki yol var. Bir, yeni imar alanı oluşturursunuz. İki, kentsel dönüşümde hız verirsiniz. Kentsel dönüşümde eski binaları yıkarsınız, oralar neticede arsa haline dönüşür. Arsa fiyatlarına ancak bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Şu anda bunun ikisi de yapılamıyor. Kentsel dönüşümü de tam lâyıkı ile henüz hayata geçiremedik, Yıldırım ilçesinde kıpırdama var. İki üç seneden hatta dört seneden beri takip ediyoruz. Ama diğer taraflarda bu anlamda henüz doğru düzgün elle tutulur bir adım atılmış değil. İkinci olarak yeni imar alanlarına ihtiyacımız var. Artık, Bursa’nın bu anlamda gerçekten, belki de uydu şehirleri ihtiyacı var. Sanayi alanımızın kenarlarında onlara yakın yerlerde biz uydu şehirler yapıp planlayıp hayata geçirmezsek, vatandaş kendi uydu kentini kendisi oluşturacak. Bakın işte bugüne nokta koyalım ve 10 yıl sonra bu söylediğimizi tahkik edelim. Göreceğiz ki işte TEKNOSAB kuruluyor, yanında Deri Organize Sanayi Bölgesi var. Buralarda eğer yeni yapılaşma alanları açmazsak biz planlamazsak ve vatandaşın önüne gitmezsek, vatandaş zaten kendisi yapıyor önünü açıyor” dedi.

“Çimento ve demirin ilk önce iç piyasa ihtiyacını karşılamalı”

Türkiye’nin ihraç edeceği en son ürünü çimento olduğunu ifade eden Albayrak, “Çimento ihraç etmek bir defa lojistik anlamda maliyeti çok yüksek bir üründür. Yani iç piyasanın ihtiyacını karşılamadan dışarıya çimento satmak belki satanın ticari anlamda işine yarıyor. Ama piyasayı allak bullak ediyor. Dolayısıyla devletin bu anlamda kota koyması doğrudur. İnşaat demirini de önce iç piyasaya vermek lazım. Demir fiyatları geçen yıla göre yüzde 130 oranında artmış ki bu korkunç bir rakamdır. Ne arttı yüzde 130 oranında da demir artıyor. Altın bile o kadar artmadı. Dolayısıyla demirin bu kadar artmasının sebebini düşünüp ona göre tedbir almalıyız. Yani demirin ham maddesini Çin’e ihraç ediyoruz, oradan saç alıyoruz. Bu akıl alacak gibi değil saç mı üretemiyoruz. Dolayısıyla inşaat sektöründeki bu maliyetlerin bir nebze olsun durdurulabilmesi için ham maddelerin özellikle çimento ve demirin bir an önce iç piyasanın ihtiyacının karşılanması lazım. Bunun içinde devletin buna bir kota koyması doğrudur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“İnşaat sektörüne bağlı 250 alt sektör zor durumda”

Şu anda Bursa’daki konut arz talep dengesi için yeni konutlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Albayrak, “Ama depreme dayanıklı konutlara ihtiyaç var. Biliyorsunuz Bursa çok hızlı göç alan bir şehir. Bunun yanında depreme dayanıksız yüzde 50’ye yakın yapı stokunun dönüştürülmesi lazım. Her iki açıdan da konut ihtiyacı var. Deprem güvenlikli ve daha yaşanabilir konutlar, daha yaşanabilir alanlara ihtiyaç var. İnşaat sektörünün de harekete ihtiyacı var. İnşaat sektörü gizli istihdam giderici bir sektördür. Yani hiçbir iş yapamayan vatandaşlarımız ve meslektaşlarımızda şu anda işsizler. Yani inşaat sektörü 250’den fazla alt sektörle iç içedir. Bir kornişi bile yeni bir daireye korniş takarsınız. İnşaat sektörü bu ülkenin lokomotif sektörlerinden birisidir. Her zaman zinde tutmak lazım” dedi.

“Konut faizlerinin yeniden 0,99’a inmesi gerekiyor”

İnşaat sektöründe çok ciddi sıkıntıların olduğunu vurgulayan Albayrak, “İnşaat mühendislerinin çoğu işsiz. Şu anda yeni mezun meslektaşlarımıza iş bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla sektörde kriz var. 2017 sonunda biz inşaat mühendisi arıyorduk. Yani sektör hareketliydi, banka faizleri çok düşüktü. Arz talep dengesi çok iyiydi. Ama şu anda yüzde 2530 banka faizlerinin olduğu bir ortamda vatandaş yatırım yapamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizleri 0.99’a indirmesini sabırsızlıkla bekliyor. Yani bankacılar kazanacağına meslektaşlarımız vatandaşlarımız ve sektörün çalışanları kazansın. Kredi oranları yine 0,99’a düşerse, konut fiyatlarının artacağını düşünmüyorum. Çünkü tavanda ben azalacağını düşünüyorum. Eğer konut kredileri düşerse yatırımcıda bu işe yönelecektir. Daha fazla sayıda konut üretilecektir. Rekabet ortamı daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Bursa sanayi alanlarına doydu”

Bursa’nın sanayie doyduğunu ifade eden Albayrak, “Daha fazla sanayi alanlarını oluşturmak çok doğru değil, sanayi bölgelerimizi doldurmak lazım dolduramıyoruz. Ama Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Sanayi bölgesine ihtiyacımız yok. Ama kapıdan dışarı çıktığımda sanayici benden yer istiyor’ demişti. Bunun sebebi şu yani sanayi bölgesinin arsa fiyatları inanılmaz para kazandırıyor. Dolayısıyla sanayici yatırım yapmaktansa oradan arsa alıp satarak para kazanıyor. Böyle bir şey doğru değil. Sanayi bölgelerinde sanayi arsaları belki de vatandaşa hiç satılmaması lazım. Sanayi bölgesinin malı olacak kullanım hakkına 20 sene 30 sene süreyle vermek çok daha mantıklı olacaktır. Bursa bu anlamda sanayiye doydu” dedi.

“Bursa’nın gelecek 2030 yılını planlamamız gerekiyor”

Bursa çok ciddi tarım yapılabilen yılda üç defa ürün yetiştirebileceğimiz çok verimli topraklara sahip olduğunu belirten Albayrak, “Bursa'da sanayidense tarımı ön plana çıkarmak lazım. Sanayiyi her yere yaparsınız, kıraç araziye de yaparsınız. Ama Bursa’nın şeftalisi kestanesi bakın artık yetişmiyor. Dolayısıyla kentin dinamikleri olarak oturup Bursa’nın gelecek 2030 yılına yön vermek için bu planları doğru düzgün oturup yapmak lazım. Bunun içerisinde sanayi alanları da belki ele alınacaktır. Bir çalışma yaptık. Ama interaktif ortamda olduğu için çok yetersizdi. Bu, 1/100000’lik plan çok önemlidir. Bu işin bilenlerini dahil edip hiç değilse 56 ay tartışıp doğru düzgün bir plan yaparak bu plana da uymak lazım. Bursa’nın strateji planları 30 yıl 40 yıl süreyi kapsayacak şekilde yapılıp revize edilmesi lazım. İlk defa 1998 yılında ve 2000’li yıllarda ilk defa 1/100000’lik planı hayata geçirdi. 6 ay tartışılan plan 20 yılda revize ihtiyacı doğdu. Çünkü Bursa çok göç alıyor. Yeteri kadar planlayamadık. Revize edilmeli, çünkü var olan bir planı çöpe atamazsınız. Elbette revizyon üzerinden gitmek lazım. Revize edilmenin zamanı geldi doğru düzgün revize edilmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Bindiğimiz dalı, altın yumurtlayan tavuğu kesiyoruz”

Bursa’nın tarım alanlarını korumak gerektiğini belirten Albayrak, “Tarım alanlarımızı eğer kaybedersek ki bursa ovası elden gitti. 500 sene sonra bu toprağı bir daha geri kazanamayız. Bakın çok net olarak söylüyorum. Biz aslında bindiğimiz dalı, altın yumurtlayan tavuğu kesiyoruz. Bursa böyle bir şehir dolayısıyla iyi planlanması lazım ve yapılan plana da uymak lazım. Genelde şehirler batıya doğru büyür der bilim insanlarımız ama bizim Bursa’mızın doğusu da çok güzel yani oturup plan üzerinde tartışmak lazım” dedi.

