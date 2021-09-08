Metrûk binaların yıkımı sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi’nde iki katlı metrûk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metrûk binaları yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Koğukçınar Mahallesi’nde vatandaşların yıkılmasını talep ettiği iki katlı metrûk binayı yıktı. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle risk teşkil eden metrûk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrûk binaların yıkılması konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “İlçemiz metrûk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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