BAL-GÖÇ’ten ziyaret trafiği

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Mustafakemalpaşa Şubesi, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasî parti ve STK’lara nezâket ziyaretinde bulundu.

Mart ayında yapılan kongrenin ardından BALGÖÇ Şube Başkanlığı’na seçilen Hüseyin Arslan ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve Bursa protokolünü ziyaret etti. BALGÖÇ yeni yönetimi, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, protokol mensupları, STK ve siyasî parti temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan BALGÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan, kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan platformun yeni dönemde daha faal olacağını söyledi.

BALGÖÇ’ü misafir eden protokol mensuplarına Balkan coğrafyasına yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan dolayı plaket takdim ettiklerini kaydeden Hüseyin Arslan, “Bizleri ağırlayan ve daha yakından tanışma fırsatı bularak, derneğimizin faaliyetlerini anlatma imkânı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. BALGÖÇ, Balkanlar'dan göç eden ve Balkanlar’da yaşayan soydaşlarımızın aralarındaki dayanışmayı artırmak, Balkan ülkeleri ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesini sağlamak için çalışıyor” dedi.

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