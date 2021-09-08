Bursa'da motosiklet destekli bisiklet keyfi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da ana yol üzerinde motosiklet desteğiyle ilerleyen bisiklet kameralara yansıdı.

BursaAnkara yolu Ankara istikametinde motosiklet üzerinde giden bir kişi, ayağıyla yanında giden bisiklet sürücüsüne destek verdi. O anlar arkada seyreden araçtaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.