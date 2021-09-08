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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

57 yıldır hayata objektiften bakıyor

İHA

57 yıldır hayata objektiften bakıyor

Bursalı usta fotoğrafçı, 57 yıldır hayatını deklanşöre basarak kazanıyor. Yarım asrı aşkın zamandır dünyayı objektifinden gözetleyen emektar fotoğrafçı, şimdiye kadar on birlerce insanı karelere yansıttı.
74 yaşındaki Ahmet Kurşunoğlu, 57 yıldır işini büyük bir şevkle sürdürüyor. Geçimini Ulucami bölgesindeki Orhangazi Parkı'nda fotoğraf çekerek sağlayan Ahmet Kurşunoğlu, yerli ve yabancı turistleri, fıskiyeli dev havuzun ve arka fondaki tarihî eserlerin önünde fotoğraflayarak, Bursa ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor. Usta fotoğrafçının kadrajına şimdiye kadar on binlerce insan girdi.
Ahmet Kurşunoğlu, fotoğrafın tanesini 10 TL’ye çekiyor ve çektiği fotoğrafları yalnızca iki dakikada basarak müşteriye teslim ediyor. Kendisini sokak fotoğrafçılığına adayan Kurşunoğlu, "Ben 1947 Bursa Karacabey doğumluyum. Bu işe biraderimin teşvikiyle ilk önce Heykel'de başladım. 20 yıl Heykel bölgesinde hizmet verdim. Ardından Orhan Camiii bölgesine yöneldim, fakat vatandaşlar Ulucami ve havuz önünde fotoğraf çektirmek isteyince buraya geldim. O gün bugündür burada bu havuzun başında hizmet vermekteyim. Ekmeğimi burada kazanıyorum. Kaç adet makine eskittiğimi inanın hiç hatırlamıyorum. Meydandaki hiçbir ayrıntı asla gözümden kaçmaz. Sabah saat ondan akşam yediye kadar günde 2025 kare fotoğraf çekiyorum. 1990’lı yıllarda Kumla’daki gazinolarda ünlü oyuncu Eşref Kolçak’ın oğlu müzisyen Harun Kolçak’ı ve ünlü şarkıcı Sibel Can’ın da fotoğraflarını çekmiştim. O yıllar çok keyifliydi’’ ifadelerini kullandı.
57 yıldır fotoğrafçılık dışında başka hiçbir işle uğraşmadığını ve işini çok sevdiğini belirten usta fotoğrafçı, işe ilk başladığında on iki kişi olduklarını, daha sonra bu sayının ikiye düştüğünü anlattı. Ahmet Kurşunoğlu, akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte işlerinde yüzde altmış bir düşüş yaşandığını belirterek, ''Akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar kağıda basıldığında renkleri tam olarak yansıtmıyor, fotoğrafın gerçek ruhunu veremiyor. En iyi fotoğraflar her zaman profesyonel makineler ile çekilen fotoğraflardır'' ifadelerini kullandı.

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