Yaşlı kadın köpeklerin saldırısına uğradı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.

Olay, Ortaköy Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Evinin kapısının önüne çıkan Havva T'ye (72) iki sokak köpeği saldırdı. Bacağından ısırılan kadının imdadına ailesi yetişti. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

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