Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

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Bursaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan idman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana millî takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, Cristobal Jorquera ve İsmail Çokçalış takımdan ayrı salonda çalıştı. Sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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