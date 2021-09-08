Gemlik’te organik tarım meyvelerini verdi

Gemlik Belediyesi, uygulama tarlasında elde edilen tohumları yüzbinlerce fideye dönüştürüp kırsal mahallelere dağıttı. Köylülerin yaz aylarının başında diktiği fideler ise organik domateslere dönüştü.

Gemlik Belediyesi, “çiftçi belediye”vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor. Zeytin mevsimi başlamadan önce ilçeye bağlı ve daha önce köy statüsünde bulunan 15 mahallenin arazi yollarındaki ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldıran ekipler, yaptıkları sulama havuzu ve sulama hatlarıyla tarımın en vazgeçilmezleri olan suyu çiftçilerin tarlalarına ulaştırıyor.

Gemlik Mesire Alanı’nın yakınına 5 bin metrekare arazi içerisinde bin 200 metrekarelik kapalı serasını da kuran belediye burada üretime hazırlanıyor. Gemlik Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl köy köy gezerek dağıttığı ata tohumlarından elde ettiği domates fideleri ise ürünlerini verdi.

“Vatandaşlarımız sağlıklı besleniyor”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, organik tarımın önemine işaret ederek, “Dünyada her gün kuraklık korkunç bir seviyede artmaya devam ediyor. Tarımda ise genetiği değiştirilmiş tohumlardan elde edilen ürünler tezgâhlarda ve vatandaşlarımızın mutfağında yerini almış durumda. Biz, Gemlik Belediyesi olarak Adliye köyündeki uygulama tarlamıza diktiğimiz ata tohumlarından elde ettiğimiz fideleri köylerde ve mahallerimizde vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Bugün ise dağıttığımız yaklaşık 250 bin fidenin toprakla buluşarak ürün vermeye başladığını görüyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde veya tarlalarında diktikleri domatesleri topluyor ve sağlıklı olarak besleniyor. Bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.

Dağıtılacak ürün çeşidi sekize çıkıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, organik tarım hamlesini bu sene de sürdüreceklerinin altını çizerek, “Organik tarımı önemsiyoruz. Vatandaşlarımız dağıttığımız domates fidelerinden kilolarca genetiği değiştirilmemiş ürün elde etti ve memnuniyetlerini belediyemize iletti. Bu sene ise vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize ata tohumlarından elde edilen sekiz çeşit ürünü dağıtarak organik tarıma desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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