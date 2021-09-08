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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’un milli futbolcuları geri döndü

İHA

Bursaspor’un milli futbolcuları geri döndü

Altınordu maçı hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam eden Bursaspor’da, milli takımlarda yer alan Batuhan Kör, Namiq Alasgarov, Tuğbey Akgün ve Taha Altıkardeş geri döndü.
TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Milli takımlardan dönen Namiq Alasgarov, Batuhan Kör, Tuğbey Akgün ve Taha Altıkardeş ile Cristobal Jorquera veİsmail Çokçalış takımdan düz koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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