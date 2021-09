Ruhsal engelli bireyler gazeteci oldu

Bedensel engelli bireylerin aksine toplumda en az bilinen engelli grubu olan ruhsal engelli bireylerin toplumdaki yeri, önemi ve onların topluma kazandırılmasına yönelik Bursahaberdar Gazetesi ve Özel Huzur Bakım Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Benim Gazetem’ sosyal sorumluluk projesinin startı verildi.

‘Benim Gazetem’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında ruhsal engelli bireyler ve Bursahaberdar Gazetesi muhabirleri; belediye başkanları ve kurum müdürleri başta olmak üzere çok sayıda kişiyle bir araya gelip engellilerin sorunları başta olmak üzere gündeme dair röportajlar gerçekleştirecek. Ruhsal engelli bireylerin katıldığı rehabilitasyon çalışmalarının devamı olarak planlanan proje ile toplumun ruhsal engelli bireylere bakış açısını yeniden şekillendirmek ve farkındalıklarını sağlamak amaçlandı. Proje kapsamında ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ile bir araya gelen ruhsal engelli bireyler, ikinci sayıda ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

“Toplum tarafından ruhsal engelliler bilinmiyor"

Proje hakkında bilgiler paylaşan Bursahaberdar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fetih Bağcı, “Toplum tarafından diğer engel grupları kadar bilinmeyen ruhsal engelli bireylerin toplumla iç içe olmasını sağlayacak bir yol olarak bu süreçte rol alacaklardır. Böylelikle toplumdan izole olmak yerine toplumda var olduklarını bildirecek ve kendilerini anlatma şansı bulacaklardır. Engellilerimizin gazetemiz ve diğer yayın organlarımız aracılığıyla duygu durumlarını daha iyi ifade edebilecek ve röportajlarını yayınlayarak dış dünyaya yeni bir pencere açmış olacaklardır. Okuyucular içinde farklı bir deneyim sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Projemiz inşallah Türkiye'ye örnek olacak"

Özel Huzur Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Hamide Kıylı ise projenin amacına ilişkin bilgiler paylaştığı açıklamasında şöyle konuştu, “Toplumun ruhsal engelli bireylere bakış açısını yeniden şekillendirmek ve farkındalıklarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ruhsal engelli bireyleri topluma kabul ettirmek bir diğer önemli amacımız. Engellilerin; “Yazı yazma, düşünme, kendini ifade edebilme becerisini geliştirerek, hastalığın olumsuz etkilerini azaltmak için projemizi başlattık. Öte yandan projeye katılan engellilerimizin sayısını her dönem arttırılması hedeflendiği gibi Bursa Özel Huzur Bakım Merkezi’nden inşallah tüm Türkiye’ye örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesi haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bizleri kabul eden ve edecek tüm başkanlarımıza, müdürlerimize ve bizlere bu imkânı tanıyan Bursahaberdar Gazetesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Proje çok sayıda kişi ve kurumun ilgisi çekmeyi başarırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan tam not aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazırladığı eBülten’in TemmuzAğustos sayısında geniş yer

bulan proje her ay özel içeriklerle vatandaşlarla buluşacak.

