Bursa’da 3 kişin yaralandığı kazada, araçtaki içki şişeleri dikkat çekti

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobildeki içki şişeleri dikkat çekti.

Olay, 00:30 sıralarında Kestel Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 77 AD 426 plakalı aracın sürücüsü İpek I. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Direğin devrilmesiyle yol kenarına park eden bir başka araçta da hasar oluştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan İpek I., Zeki Batuhan B. ve Damla A. yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan üç kişinin yaralandığı kazada otomobildeki içki şişeleri dikkat çekti.

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