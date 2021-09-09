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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da öğrenci servisleri denetlendi

İHA

Bursa'da öğrenci servisleri denetlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde okul servislerini denetledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda öğrenci servislerini inceledi. Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurdukları araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğunu, rehber personel bulunup bulunmadığını, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.
Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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