Nilüfer'de Kent Bostanları’nda tohum alma zamanı

Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda yaz sezonu ürünlerinin tohumları alınmaya başlandı. Elde edilen tohumlar kurutulduktan sonra Tohum Kütüphanesi’nde kayıt altına alınacak, fazla olanlar da tohum takas etkinliğinde vatandaşlara dağıtılacak.

Ekolojik tarım koşullarında üretim yapan Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’ndeki Kent Bostanları’nda yazlık ürünlerden tohum alma çalışmaları başladı. Kışlık ürünlerin tohum alma işlemlerini tamamlayan Kent Bostanları personeli, şimdi de domates, biber, karpuz, fasulye gibi yaz sezonu ürünlerinde tohum alma çalışması başlattı.

Hasat edilen ürünlerin tohumları alındıktan sonra nem oranı azaltılıp, Tohum Kütüphanesi’nde kayıt altına alınıyor. Süreç ve çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları Sorumlusu Selin Bıçakcıoğlu, “Yaklaşık bir buçuk ay önce lahana, brokoli, havuç gibi kışlık sebzelerin tohumlarını aldık. Şimdi de domates, biber, mısır, karpuz, fasulye gibi ürünlerin tohumlarını alıyoruz. Sonra nem oranını düşürüp kurumaları için kavanozlarda bekletiyoruz. Kuruma işleminin ardından da bu tohumları envantere alarak Tohum Kütüphanesi’ne kaldırıyoruz" dedi. Bıçakçıoğlu, tohumların bir kısmının Tohum Kütüphanesi’nde saklandığını, bir kısmının da vatandaşlara dağıtıldığını belirterek “Nisan ayında düzenlediğimiz Tohum Takas Şenliği’nde 16 bin 500 paket tohum dağıttık. Bu tohumların bir kısmını da gelecek yıl yine biz Kent Bostanları’nda üretim için kullanacağız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Tohum Kütüphanesi’nde 500’ün üzerinde tohum çeşidi olduğunu belirten Selin Bıçakcıoğlu, tohum çeşitlerinin her yıl yapılan yeni üretim denemeleri ile arttığını da sözlerine ekledi.

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