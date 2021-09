Rektör Kılavuz’dan Teknofest'te yarışan öğrencilere moral ziyareti

Eylül ayı içerisinde İstanbul merkezli olmak üzere, Kocaeli, Bursa Yunuseli ve Tuz Gölü’nde düzenlenen Teknofest teknoloji yarışmalarına Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 193 öğrenci, 25 farklı yarışmada derece elde edebilmek için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye geneli ve yurtdışından 100 binin üzerinde başvurunun yapıldığı yarışmalar farklı noktalarda sürüyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak Görükle Merkez Kampüs’teki öğrenci takımlarıyla bir araya gelen, ardından Görükle Gençlik Merkezi’ndeki öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 13 Eylül’de finalist olarak yarışmada boy gösterecek projeler hakkında bilgi aldı. Gençleri çabalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Son 3 yıldır yarışmaya katılan çok sayıda öğrencimiz var. Hemen hemen hepsi belli bir seviyenin üstüne çıktı. Her zaman ilk dönemler zor olur. Ancak daha sonra tecrübe kazanılır ve istenilen başarıya ulaşmak mümkün olur. Öğrencilerimiz de işte bu hedefle son yıllarda çok ciddi bir mesafe kat ettiler. Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine yakın gelecekte büyük katkılar sağlayacaklar. Buna yürekten inanıyorum. Türkiye’nin geleceği, sizin projelerinizle birlikte çizilecek. Gerçek anlamda muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmenin ana göstergesi de işte bugün burada incelediğimiz projeler sayesinde mümkün olacak. Her bir öğrencimizi gönülden tebrik ediyorum. Yarışmalarda da başarılar diliyorum. Üniversite olarak her konuda sizlere destek olacağımızın sözünü veriyorum” açıklamasında bulundu. Türkiye'nin artık İHA, SİHA, roketler ve uçak üretebilen ve bunları dünyaya pazarlayabilen bir ülke konumuna geldiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak ülkemizde atılan milli teknoloji adımlarına gerek akademik gerekse de bilimsel anlamda elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de bu konularda ilgili ve bilgili olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Teknofest, sadece öğrenciler ve akademik camia için önem arz etmiyor. Ülkemizin ve savunma sanayimizin gelişmesi adına da hayati bir görev yapıyor. Burada yarışan gençlerimizin ürettiği projeler, geleceğimize ışık tutacak. Elbette daha gidecek yolumuz var. Henüz çok başında olduğumuzu biliyoruz. Ancak bir yerden başlanıldı ve en iyi şekilde yürümeye devam ediyoruz. Pandemi sürecini de bu anlamda sorunsuz geçirdik. Gelecek dönemde çok daha iyi çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu yolda yürüyen tüm öğrencilerimize de üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

