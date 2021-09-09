Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Minel Sağdıç (36) yönetimindeki 16 FY 090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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