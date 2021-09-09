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Bursa'da eksiği tespit edilen öğrenci servisleri trafikten men edildi

DHA

Bursa'da eksiği tespit edilen öğrenci servisleri trafikten men edildi


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'da, yüz yüze eğitimin başlamasıyla denetimleri artıran polis ekipleri, 'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında öğrenci servislerini kontrol etti. Eş zamanlı uygulamada 612 servis aracından 5'i trafikten men edildi, 21 okul servis sürücüsüne de 20 bin 666 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisleri, Bursa'nın birçok noktasında önlemlerini  artırdı. Durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında alınan tedbirler ile sürücülerin evrakı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, araçlarda bulunan öğrencilere de kırmızı düdük hediye etti.
TOPLAM 20 BİN 666 TL CEZA
Eş zamanlı düzenlenen uygulamada toplam 612 öğrenci servis aracı denetlendi. Kontrollerde 21 servis sürücüsüne evrakının eksik olması nedeniyle toplam 20 bin 666 TL cezai uygulandı, eksikliği tespit edilen 5 okul servis aracı da trafikten men edildi. Okul servislerine yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-09-09 11:56:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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