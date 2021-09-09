Girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişi ağır yaralandı



Abdülselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da elektrik trafosuna hırsızlık için girdiği öne sürülen Veysel V. ile Şahin U., akıma kapılıp, ağır yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Bakır kablo çalmak için trafoya girdiği iddia edilen Veysel V. ve Şahin U., elektrik akımına kapıldı. Bu sırada kısa devre nedeniyle trafoda yangın çıktı, tüm mahallenin elektrikleri kesildi.

Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafodan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veysel V. ile Şahin U.'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu mahalleye elektrik yeniden verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdülselam UĞUR

2021-09-09 12:13:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.