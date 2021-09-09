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TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir

DHA

TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türk markalarının hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi için ülkenin uluslararası standartlarda etkisinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Biliyoruz ki güçlü ülke standardı olan, standartları belirleyen ülkedir. Ve diyoruz ki, standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar" dedi.
TSE´nin, standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek amacıyla `Standartlara Yön Ver!´ farkındalık kampanyası kapsamında düzenlediği bilgilendirme semineri, Bursa´da yapıldı. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin´in ev sahipliğindeki seminerde iş dünyasından katılımcılar yer aldı. Prof. Dr. Şahin, burada yaptığı konuşmada, `Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa´nın, günümüzdeki standart anlayışının ilk örneği olduğunu belirterek, 419 yıl önce düzenlenen ve tüketici haklarını koruyan kanunun hazırlanışında, hem Osmanlı örf ve adetleri hem de İslam hukukunun temel ilkelerinin dikkate alındığını söyledi.
Standartların o dönem belirlenirken, halkın, meslek erbabının ve bilirkişilerin fikir ve tecrübelerinden istifa edildiğine işaret eden Prof. Dr. Şahin, "Tarihindeki böyle köklü geleneklerinden güç alan enstitümüz, 67 yıldır ülkemizin rekabet gücünü artırırken, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. Enstitümüzün hizmetleri, çeşitlilik arz etmekle birlikte en temel faaliyeti standardizasyon çalışmalarındaki koordinasyon rolüdür. TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir. Güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla; ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde ekonomimiz için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur" dedi.
TSE´nin, uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde şeffaf biçimde yürütmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü, üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Bizler; yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarımıza, bunun ön önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü standartlar; üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak ürün ve markalarımız ile hizmetlerimizin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.
Standardın etkinliğinden de bahseden Prof. Dr. Şahin, "Üretimde, ticarette, güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri, olmazsa olmazlarından olmuştur. Ayrıca, Türk markalarının hedefleri sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizin uluslararası standartlarda söz sahipliğinin ve etkisinin olması büyük önem arz etmektedir. Biliyoruz ki güçlü ülke standardı olan, standartları belirleyen ülkedir. Ve diyoruz ki standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar. İşte bu ve benzeri nedenlerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektörün ekonomik kârlılığına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Programda, Bursa Vali Yardımcısı Ali Serdar Cevheroğlu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da standardizasyonun önemine ilişkin konuşmalar yaptı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-09-09 12:29:23

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