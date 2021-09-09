Altınordu-Bursaspor maçının hakemi belli oldu

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TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak olan AltınorduBursaspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında pazar akşamı saat 20.00’de oynanacak olan AltınorduBursaspor maçında hakem Alper Çetin düdük çalacak. Çetin'in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Mustafa Yüksel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak. Tecrübeli hakem yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor puan kaybı yaşamazken, Altınordu oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanıp, 1’ini kaybetti, 1’inden ise beraberlikle ayrıldı.

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