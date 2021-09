Yangınzede eşek iyileşince emekliye ayrılacak Manavgat yangınından yaralı kurtulan eşek Bursa'da tedavi edildi

Osmangazi Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını sırasında yaralanan ve Haytap Derneği tarafından Bursa’ya getirilen yaralı eşeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu. Yaralı eşek, tamamen sağlığına kavuştuğunda emekli hayvanlar çiftliğine götürülecek.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan orman yangınında birçok hayvan zarar gördü. Gönüllü veterinerler ile hayvan dernekleri harekete geçerek, yangından sağ kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı oldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Manavgat yangınından kurtarılan bir eşek, Antalya’da yapılan ilk müdahalenin ardından geniş kapsamlı muayene edilmesi ve yaralarının bakımı için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirildi.

Yapılan muayene sonucunda eşeğin yanan bölgelerinde enfekte yarası oluştuğu ve aynı zamanda testislerinde de yangı olduğu tespit edildi. Eşeğin acilen operasyona alınması gerektiğine karar veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, yaralı eşeğe operasyon yaptı. Yaklaşık bir saat süren operasyon sonucunda eşeğin yanık bölgelerindeki enfeksiyon temizlenirken, testislerine de gerekli müdahale yapıldı. Eşek, operasyonlar sonrası kısa sürede ayağa kalkarak sağlığına kavuştu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, yapılan operasyon hakkında bilgiler vererek, “Manavgat yangınından kurtarılan can dostumuzu, barınağımızda sağlık kontrolünden geçirdik. Yanık bölgelerinde oluşan enfeksiyonu temizledik. Aynı zamanda kısırlaştırılmasını yaptık. Sağlığına kavuşmasının ardından HAYTAP Derneği’ne teslim edeceğiz” diye konuştu.

Bursa HAYTAP Temsilcisi Emre Demir de, “Manavgat yangınından kurtulan can dostumuzun, bacaklarında yanık izleri vardı. İlk müdahalesi Antalya’daki veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Yaralarının kontrolü ve kısırlaştırılması için can dostumuzu Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirdik. Burada başarılı bir operasyon geçirdi. Tamamen sağlığına kavuştuğunda emekli hayvanlar çiftliğine götüreceğiz” dedi.

