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Bursa’da film festivali zamanı "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" 11 Eylülde başlıyor

İHA

Bursa’da film festivali zamanı "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" 11 Eylülde başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen “8. Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali7. Sanat Yazlık Sineması”, açık hava gösterimlerine başlıyor.
Bursa’nın tarihî ve turistik mekânlarında film hâline getirilen, orta çağın 7 büyük hekimini konu alan senaryolar sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye’yi ve bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarına adanan bu yılki festivalde ücretsiz halk gösterimleri 11121314 Eylül tarihlerinde Kent Meydanı AVM açık alanda, 16 Eylülde İnegöl Heykel önü açık alanda 21.00 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu yıl 8. Uluslararası Yedi Velâyet 7 Vilâyet Kısa Film Festivali’nde, ‘Büyük Çağın Hekimleri’ adı altında, İbni Sînâ, tarihte ilk karantinayı uygulayarak cüzzamın çaresini bulan İbni Cessâr, kimyayı tıpta ilk kez uygulayarak ilk dezenfektanı yapan ErRâzî, orta çağa ismi verilen büyük farmakolog ElBîrûnî, ilk psikolog İbni Bacce, küçük kan dolaşımını bulan İbni Nefis ve cerrahinin babası olarak görülen ElZehravî sinema perdesine taşındı.
Festivalde 7 tarihî film gösteriminin yanı sıra, kısa film kategorisinden insan ve insanî değerleri yücelten 7 kısa film gösterimi yapılacak.
Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli yaptığı açıklamada, “Bu yılki festival kapsamında 3 neslin yan yana izleyebileceği filmler ürettik ve üretilmesine vesile olduk. Bütün Bursalıları ücretsiz halk gösterimlerimize bekliyor, sağlık çalışanlarımıza adadığımız festivali her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla tamamlamak istiyoruz” dedi.

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