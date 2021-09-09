Osmangazi’de yollar asfaltla kaplanıyor

Osmangazi’nin plânlı gelişen bölgelerinden biri olan Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde, alt yapı çalışmaları tamamlanan caddeler sıcak asfaltla kaplandı.

İlçedeki birçok mahallede yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürüten Osmangazi Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları sıcak asfalt ile buluşturuyor. İmar plânlarında yapılan düzenlemenin ardından, son yıllarda Osmangazi’nin plânlı ve hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Demirtaş’ta yollar bir bir asfaltlanıyor. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 7. Cadde’de daha önce alt yapı çalışmaları tamamlanan bölümler, sıcak asfaltla kaplanmıştı. 7. Cadde’nin devamı ve 4. Cadde üzerinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından yaklaşık bin metrelik yol, Osmangazi belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sıcak asfaltla kaplandı.

Demirtaş bölgesinin, imar plânlarının revize edilerek uygulanması ile birlikte Osmangazi’nin en hızlı ve planlı büyüyen bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bölgenin gelişimine paralel olarak alt ve üst yapısını hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Demirtaş bölgemizde yeni imar yolları açıyoruz. Mevcut yolları yeniliyoruz. Pandemi kısıtlamalarının olduğu günlerde, Demirtaş’ın ana arterlerinden biri olan Çevreyolu Caddesi’ndeki bozulan asfaltı freze ile kaldırdık. Ardından taban malzemesi serilen caddeyi boydan boya sıcak asfaltla kaplayarak yeniledik. Şimdi de kaldırım gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi 7. Cadde ile bitişik 4. Cadde’de yaklaşık 900 metrelik mesafeyi, 2 bin ton civarında sıcak asfaltla kapladık. Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu ulaşımı için yeni yollar açmaya, mevcut yolları ise yenilemeye devam edeceğiz. Talep vatandaştan, hizmet Osmangazi’den” diye konuştu.

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