Meteorolojiden yarın Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 05.00'den itibaren başlayarak 23.59'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi: "Yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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