Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ulus Kadın Eğitim ve Spor Merkezi açıldı. Diyetisyen eşliğinde 25 kadın aynı anda spor hizmeti alabilecek. Spor merkezinin yanı sıra, 15 bin kişiye hizmet edecek olan Aile Sağlığı Merkezi de hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi, Sinandede Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi ve Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri’nde oluşturduğu kadın spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Ulus Mahallesi’ndeki Hümâ Hatun Evleri’nde toplam 600 metrekare alana sahip spor merkezinde pilâtes, step, aerobik ve fitness yapacak olan kadınlar, diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti alacak. Şahsî eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşların da bulunduğu merkezde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri grup dersleri de gerçekleştirilecek.

İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu merkezin kadınlara sağlıklı bir hayat vaat etmesinin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunacağını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, ayrıca Aile Sağlığı Merkezi'nin de 15 bin Yıldırımlıya hizmet edeceğini belirtti.

Oktay, “Bizler kültür sanat ve sporda Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak ailelere ve çocuklara hizmet etmeyi kendimize vazife edindik. Bir çok tesisimizde yazın 15 bin evladımıza spor yaptırdık. Diğer 3 kadın spor merkezlerini her geçen gün çoğaltıyoruz. Kadınlarımız spor yapmanın ve sosyalleşmenin yanı sıra, beslenme alışkanlığı konusunda diyetisyen arkadaşlarımızdan destek alabilecekler" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Kadın güçlü olursa, aile mutlu olur. Aileler mutlu olursa, toplum mutlu olur. Aile sağlığı ve spor merkezinin bir birine yakın olması da ayrıca önemli. Başkan Oktay Yıldırım'ı tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek spor merkezi hizmete açıldı.

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