

İsmail Hakkı SEYMENKazım BULUT/BURSA, (DHA)BURSA'da direksiyon hidroliğinin boşalması sonucu dereye uçan TIR´ın şoförü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstanbul-Bursa karayolu, Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Bahtiyar Karaca yönetimindeki TIR, direksiyon hidroliğinin boşalması sonucu kontrolden çıkıp 6 metre yüksekliğindeki köprüden dereye uçtu. Kazada, sürücü Bahtiyar Karaca ile yanındaki Ali Yıldırım, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahtiyar Karaca ile Ali Yıldırım, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-09-09 16:54:19



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