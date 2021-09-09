Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşu kutlandı.

Orhaneli'nin düşman işgâlinden kurtuluşununun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve protokol mensupları katıldı. Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt yaptığı konuşmada, "Bugün emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün, Orhaneli'mizin gurur günüdür. Bugün, Orhaneli'mizin bayramıdır. Ezan sesinin yankılanmasına, yarınlara güvenle bakmamıza, hür olarak yaşamamıza vesîle olan ecdadımıza minnet ve şükranlarımızı sunarken, bu toprakları kanıyla sulamış aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlara dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 99 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Herkes bilsin ki, dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize bir emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanan eller ne pahasına olursa olsun kırılacaktır" dedi.

Merkez Durdubey Camisnde şehitler için mevlidi şerif okundu. Öğle namazı sonrasında vatandaşlara Orhaneli Belediyesi tarafından lokma ikram edildi. Kaymakam Mehmet Naim Akgül ve Başkan Aykurt halka lokma dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.