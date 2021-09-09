Bursaspor’dan Türkyılmaz’a ziyaret

Bursaspor Kulübü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü, ziyaretlerini sürdürüyor. Yeşilbeyazlı yönetim kurulu bu kez de Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Ağır, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Mudanya’da en kısa sürede Bursastore mağazası açılması ve Mudanya Belediyesi ile beraber yapılacak ortak projeler hakkında fikir birliğine varıldı. Ekip Liderimiz Emin Adanur ve Başkanımız Hayrettin Gülgüler ziyaret sonunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a isminin yazılı olduğu formamızı ve Yeşil Beyaz Devrim kitabını hediye etti.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.