Yangın mağdurları için hazırlanan mobilyalar yola çıktı

Bursa'nın İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan masa ve sandalyeden oluşan ilk tır bugün Antalya’ya gönderildi.

1 Milyon TL değerindeki masa ve sandalyeler Antalya AFAD koordinesinde mağdur olan vatandaşlara teslim edilecek. İTSO bahçesinde gerçekleşen törene kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacıları Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar katıldı.

Yangın bölgesine gönderilen yardımların devam edeceğini ifade eden İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Daha önce programını şehre duyurmuş olduğumuz yangın ve sel bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın başta mobilya ihtiyacının karşılanacağını belirtmiştik. Bugün ilk tırımızı Antalya bölgesine gönderiyoruz. Özellikle masa sandalye ihtiyacı olmuştu. Bu ihtiyacın karşılanmasında ciddi destek veren Leta firmasına teşekkür ediyorum. Başta AFAD olmak üzere kaymakamlık koordinesinde belirtmiş olduğumuz yardımları, yardım bölgesine göndermeye başladık. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. İnegöl mobilyası olarak bu bölgeye yardımları sürdüreceğiz, bu kampanyamıza destek veren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Yardımların ulaşmasında yardımcı olan Kösenler Lojistik firmasına da teşekkür ediyorum.” dedi. Hayırseverlere teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün yardım tırımızı göndermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonra yaraları sarma çalışmalarımız devam ediyor. İnegöl’de bulunan STK’larımızın desteği ile bölgede ihtiyaç olan mobilya ve sandalyeleri yardımseverlerin katkılarıyla göndermiş olacağız. Hayırsever firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin” dedi.

İnegöl kaymakamı Eren Arslan, İnegöl’ün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederek, “İnegöl farkını ortaya koyarak şehrin dinamikleri bir araya gelerek İnegöl’ün yangın bölgesinde ihtiyaç duyulan mobilya ihtiyacını karşılamayı söz vermişti. Şimdi bu yardımları talep edilen bölgeye peyder pey göndermeye başladık. Esas hayır sahibi olan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmiştir. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu ne kadar büyük bir afet olduğu ortaya çıkmıştı. Devletimiz her zaman milletimizin emrindedir. Yaralarımızı elbet saracağız biz güçlü bir devlet büyük bir milletiz“ dedi.

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