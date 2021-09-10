Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey'in salçalık domatesi karaborsa Ege ve Konya bölgelerinde istediği verimi bulamayan fabrikalar, Karacabey ovasının salçalık domatesine hücum etti Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya kadar çıkardı Karacabey ovasında daha tarladayken fabrikalar tarafından satın alınan salçalık domatesten bulabilmek neredeyse imkânsız Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyip eski gelenekleri devam ettirmek isteyen vatandaşlar domates bulmakta güçlük çekiyor Tarlada kilosu 1,5 lira olan domates pazarda 4.5 - 5 liradan satılıyor Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına onay vermesinin fiyatları daha da artırması bekleniyor

İHA

Karacabey'in salçalık domatesi karaborsa Ege ve Konya bölgelerinde istediği verimi bulamayan fabrikalar, Karacabey ovasının salçalık domatesine hücum etti Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya kadar çıkardı Karacabey ovasında daha tarladayken fabrikalar tarafından satın alınan salçalık domatesten bulabilmek neredeyse imkânsız Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyip eski gelenekleri devam ettirmek isteyen vatandaşlar domates bulmakta güçlük çekiyor Tarlada kilosu 1,5 lira olan domates pazarda 4.5 - 5 liradan satılıyor Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına onay vermesinin fiyatları daha da artırması bekleniyor

Salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Karacabey ovasında, bu yıl salçalık domates ve kırmızı biber bereketi yaşanıyor.
Bilhassa Ege ve Konya ovasında yetişen salçalık domateslerde istediği rekolteyi tutturamayan salça fabrikaları, Karacabey'de yetişen domatesten alabilmek için birbiriyle yarışıyor. Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya çıkardı. Karacabey ovasında daha tarladayken fabrikalar tarafından satın alınan salçalık domatesten bulabilmek neredeyse imkânsız. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyip eski gelenekleri devam ettirmek isteyen vatandaşlar, domates bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada kilosu 1,5 lira olan domates pazarda 4.5 5 liradan satılıyor. Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına onay vermesinin fiyatları daha da artırması bekleniyor.
Domates ile ilgili bütün bu sıcak gelişmeler yaşanırken, Karacabey Belediyesi, 4 koldan çiftçilerin rahat ve huzur içerisinde bir hasat dönemi geçirebilmeleri için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Neredeyse her gün bir domates üreticisini ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tarla tarla dolaşıp çiftçinin meseleleri ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyip çözüme ulaştırıyor.
Bu yıl çiftçiyi çok memnun eden bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Ali Özkan, "Talep çok. Çiftçilerimiz taleplere yetişmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu sene Ege ve Konya'da istedikleri verimi bulamayan fabrikalar Karacabey ovamızda yetişen salçalık domatesi adeta kapışıyorlar. Salçalık domates, Karacabey için en önemli üretim kaynağı. ‘Kırmızı elmas’ olarak bilinen salçalık domates, bu yıl çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Salça fabrikalarına taahhütlü olarak ekilen ürünün kilo fiyatı 65 kuruş. Bununla birlikte serbest piyasada, rampalarda 95 kuruş ve 1 lira civarında. Bu açıdan bakıldığında, bilhassa açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz, bu fiyatlardan çok memnun. Çiftçilerimizin memnun olması Karacabey'imizin ekonomisine de olumlu yansıyacak. Çiftçilerimiz bir sonraki yılın hazırlıklarını yapmaya şimdiden başladılar" diye konuştu.
Bölgenin domates üreticilerinden Kadir Kutku da, bu yıl domates üreticisinin yüzünün güldüğünü belirterek, "Bu yıl domates biraz fiyat yaptı. Allah bereket versin. Memnunuz, ama fiyat istikrarı olması lazım. Taban fiyatının olması lazım. Geçen yıl para etmedi. Bu fiyatlar farklı. Bu sayede gelecek yıl yeniden ekme şansını yakaladık. İlaç ve gübre paralarını ödedik. Yakıt ve su paralarını ödedik. Çok memnunuz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yangın mağdurları için hazırlanan mobilyalar yola çıktı
YEREL HABERLER Yangın mağdurları için hazırlanan mobilyalar yola ...
Bursaspor’dan Türkyılmaz’a ziyaret
YEREL HABERLER Bursaspor’dan Türkyılmaz’a ziyaret
Yıldırım’a hizmet yağdı Yıldırım’da üç açılış birden
YEREL HABERLER Yıldırım’a hizmet yağdı Yıldırım’da üç açılış birden
Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden ...
Eşini bıçakla rehin aldı...Bursa’da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu Eşi tarafından rehin alınan genç kadını polis ekipleri camdan girerek kurtardı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla rehin aldı...Bursa’da film sahnelerini ...
Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı ...
TIR'ın dereye uçtuğu kaza kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın dereye uçtuğu kaza kamerada
Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
YEREL HABERLER Yıldırımlı kadınlar spor merkezlerine kavuştu
Bursa siyahı görücüye çıkıyor Osmangazi’de Siyah İncir Festivali
YEREL HABERLER Bursa siyahı görücüye çıkıyor Osmangazi’de Siyah ...
Kontrolden çıkan tır dereye uçtu: 2 yaralı Bursa'da kontrolden çıkan tır dereye uçtu, o ânlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır dereye uçtu: 2 yaralı Bursa'da ...
Meteorolojiden yarın Bursa için sarı uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yarın Bursa için sarı uyarı
Başkan Tanır, zabıta teşkilatını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tanır, zabıta teşkilatını ziyaret etti
Osmangazi’de yollar asfaltla kaplanıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de yollar asfaltla kaplanıyor
Bursa’da film festivali zamanı "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" 11 Eylülde başlıyor
YEREL HABERLER Bursa’da film festivali zamanı "Uluslararası Yed-i ...
Yangınzede eşek iyileşince emekliye ayrılacak Manavgat yangınından yaralı kurtulan eşek Bursa'da tedavi edildi
YEREL HABERLER Yangınzede eşek iyileşince emekliye ...
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’den BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’den BTSO Celal ...
Altınordu-Bursaspor maçının hakemi belli oldu
YEREL HABERLER Altınordu-Bursaspor maçının hakemi belli oldu
İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi
Karacabey’de alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’de alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
Trafoya giren hırsızlar küle döndü Hırsızlık yapmak için trafoya girdiler, yanarak çıktılar
YEREL HABERLER Trafoya giren hırsızlar küle döndü Hırsızlık yapmak ...
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
YEREL HABERLER TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları ...
Orhaneli’ye yeni kaymakam
YEREL HABERLER Orhaneli’ye yeni kaymakam
Girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişi ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.