SARS-Co-2'de yeni mutasyonlar ortaya çıkacak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, 'SARSCoV2' toplumda var oldukça hem hastalıkenfeksiyon korona virüsün devam edeceğini ve hem de yeni yeni mutasyonların ortaya çıkacağını söyledi.

Birçok ülkeden klinik önemi olmayan, belirlenemeyen birçok mutasyon sonucu varyantlar bildirilmiş ve bildirilmeye devam ettiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Ancak bazı mutasyonların klinik sonucu olarak daha bulaştırıcı olduğu delta varyantı görülmüş ve toplumda hakim varyant olarak dolaşmaya başlamıştır. Amerika Hastalıkları Kontrol Merkezi SARSCoV2’nin mutasyonlarını Yunan alfabesine göre alfa, delta, gama ve beta olarak sınıflandırmıştır. Son bildirilen mutasyon sonucu oluşan varyant ilk kez Kolombiya’da Ocak2021'de saptanmış ve korona virüse sebep olan SARSCoV2’nin bu varyantı B.1.621 veya VUI21jul1veya 'Mu' olarak isimlendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunun önemini 30.08.2021'de dünyaya ilan etmiştir. DSÖ bu varyantın son yapılan aşıya karşı dirençli olabileceğini ve daha ileri çalışmalara gerek olduğunu bildirmiştir" dedi.

Mu varyantının Güney Amerika ve Avrupa’da salgınlar yaptığı bildirildiğini belirten Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre şu ana kadar 2 olguda görüldüğü açıklanmıştır. Son olarak, özellikle RNA genomuna sahip olan virüslerde mutasyonlar çok sık görülür. Bu mutasyonların bazıları klinik öneme sahip olabildiği ve bir kısmı insan bağışıklık sisteminden kaçışlarına (AIDS, hepatit C’ye sebep olan virüsler gibi) ve grip virüsünde olduğu gibi bazıları da yapılmış aşılardan etkilenmemelerini sağladığı bilinmektedir. Bu sebeple SARSCoV2’de şu ana kadar görülen mutasyonlara ek olarak virüs toplumda dolaştıkça bunlara daha farklı mutasyonlar ekleneceği ve bazılarının hakim varyant olarak dolaşımda kalacağı açıktır. Sonuç olarak virüslerde özellikle RNA genomuna sahip virüslerde yeni yeni mutasyonlar bildirilmeye devam edileceği bir bilimsel gerçektir" diye konuştu.

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