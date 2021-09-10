Engeller hayvan sevgisiyle aşılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği işbirliğiyle engelli çocuklara kanarya dağıtıldı.

Bursa’da yaşayan tüm engelli bireylerin, sosyal hayatın her alanında engelsiz bir şekilde yer alabilmesi hedefiyle birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği işbirliğiyle engelli çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onların gelişimine katkı sağlamak hedefiyle kanarya dağıtımı gerçekleştirildi. Çekiliş ile yapılan dağıtımda 40 engelli bireye 40 adet kanarya verildi. Düzenlenen etkinliğe engelli bireylerin aileleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Çelik, düzenlenen etkinliğe katıldıkları için ailelere teşekkür etti.

Bizler bu evlatlarımızın bulunduğu konum itibariyle hayatlarını nasıl güzelleştirebiliriz düşüncesinin hesabını hep birlikte yaptıklarını belirten Çelik, "Bundan sonraki projelerde de bu tür çalışmalarımız devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projede yer almamız çok doğru bir karar. Bizim bütün amacımız evlatlarımızın hayata tutunmalarını sağlamak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak. Ben emeği, katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her zaman bu tür projeleri gerçekleştirmek istediğini dile getiren Bursa Kanarya Sevenler Yetiştirenler Derneği Başkanı Halil Kelebek, bu tarz hobilerin çocukların gelişiminde çok önemli olduğunu vurguladı.

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