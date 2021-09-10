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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenlerdeki iş kazalarına tiyatro ile dikkat çektiler

İHA

Madenlerdeki iş kazalarına tiyatro ile dikkat çektiler

Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak hedefiyle hazırlanan 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' turnesi Bursa’da devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' adlı 8 bölümlük oyun 1011 Eylül 2021 tarihinde Bursa’da maden çalışanları için sahnelenecek. 17,6 milyon avro bütçesi ile Türkiye'de bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan en büyük bütçeli proje olan MİSGEP kapsamında, drama yoluyla interaktif eğitim seminerleri aktivitesi altında çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının geliştirilmesi, iletişimin ve iş birliğinin teşvik edilmesi ve takım ruhunun oluşturulması hedefleniyor.
Tiyatro, perdelerini 10 Eylül 2021’de Delen Madencilik Maden Sahası, Harmancık’ta saat 16.00’da maden çalışanları için 42. kez açacak. Oyun, 11 Eylül 2021 gününde ise Bükköy Madencilik Maden Sahası Mustafa Kemal Paşa’da saat 15.00’da sahnelenecek. Yetişkin eğitiminde en etkili yöntemlerden biri olan drama tekniği ile hayata geçirilen tiyatro, İSG alanındaki işe başlama eğitimi, kişisel koruyucu donanım, tahkimat, iş kazalarını önleme, çalışanın psikolojik durumu, mevcut İSG yasası, haklar, çalışan temsilcisi, tahlisiye ve iletişim gibi farklı temaları içeren 8 bölümden oluşuyor.
Manisa’da başlayan Güven Usta ile Vardiya Öyküleri adlı interaktif tiyatro ile Temmuz ve Ağustos aylarında Aydın, Denizli, Burdur, Adana, Kayseri, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Giresun, Tokat, Amasya, Zonguldak, Bolu, Eskişehir ve Kütahya dahil toplam 16 ilde sahnelenerek yaklaşık 7 bin 500 maden çalışanına ulaşıldı. Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri, yaklaşık 30’un üzerinde ilde gerçekleştirilecek ve 60’a yakın seminerle 10 bin maden çalışanına ulaşılacak.
Etkinlik Eylül ve Ekim aylarında Bursa, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Mersin, Niğde, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Hakkari, Kastamonu ve Muğla illerinde gerçekleştirilecek.

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