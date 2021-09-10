Bursalı gençler "Uyuşturucuya hayır" demek için Ağrı dağına tırmandı

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Bursalı gençler, uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için Ağrı dağına tırmandı.

Vatan Sevdalıları Platformu üyesi gençler, uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için Ağrı dağının 5 bin 137 metre zirvesine tırmandı. Uyuşturucunun gençler üzerinde yol açtığı zararlara dikkat çekmek isteyen Bursalı 6 genç, Ağrı dağına tırmanmak için yola çıktı. Tırmanışa geçen gençler, Ağrı dağının 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesine 4 günde tırmanmayı başardı. Tırmandıkları zirvede fotoğraf çektiren gençler "Uyuşturucuya hayır" dedi.

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