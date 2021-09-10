Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da kokoreççi dükkanına hırsızlık amacıyla giren kişi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Tahir K.´ye ait kokoreççi dükkanına sabahın erken saatlerinde hırsızlık amacıyla giren kişi, önce buzdolabından aldığı kolayı içti. Şüpheli daha sonra dizüstü bilgisayarı çalıp, dükkandan çıkarak geldiği bisikletle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-09-10 11:30:39



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